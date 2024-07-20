В центре Киева снесли усадьбу Зеленских

В центре украинской столицы неизвестные при помощи тяжелой техники снесли историческую усадьбу Дом Зеленских, построенную в конце XIX века. Об этом сообщается в Telegram-канале киевской полиции.

Звонок в правоохранительные органы с информацией о сносе поступил в пятницу, 19 июля. Сотрудники полиции отреагировали на вызов, однако здание спасти не удалось.

Ведется расследование инцидента. Следователи Шевченковского управления полиции возбудили уголовное дело, решается вопрос об изъятии техники.

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