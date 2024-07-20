В центре Киева снесли усадьбу Зеленских

В центре Киева неизвестные злоумышленники без разрешения мэрии и согласования с соответствующими структурами снесли экскаваторами историческую усадьбу Зеленских конца XIX века. Полиция открыла уголовное дело, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, усадьба была построена по заказу купца Василия Малина. В период с 1911 по 1915 годы в здании проживала семья состоятельных мещан Зеленских.

В департаменте охраны культурного наследия уточнили, что инцидент произошел по адресу улица Александра Конисского (бывшая Тургеневская), 22.

Снос достопримечательности является «циничным и дерзким преступлением», подчеркнули в ведомстве.

По факту сноса построенного в 1890 году здания следователи Шевченковского управления полиции открыли уголовное дело, отметили в правоохранительных органах.

Журналисты отметили, что на месте, где стояла усадьба, планируется возвести ЖК «Тургеневъ».