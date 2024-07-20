Запад рискует стать маргинальным и оказаться на «обочине будущего». Такой прогноз сделал Чез Фримен — американский дипломат экс-помощник главы Пентагона. Он выступил на канале Neutrality Studies с анализом мировой политической ситуации.

Фриман заявил, что Запад отказался от дипломатических переговоров и взял на вооружение санкционную политику, стремясь навредить неугодным странам.

Кроме того, США и ЕС решили, что их новые социальные нормы должны распространиться на весь мир, хотя большая часть государств придерживается традиционных ценностей.

В итоге, по словам Фримена, началась «изоляция Запада от мирового большинства». Прежняя доминирующая роль Европы и США в прогрессе человечества стала маргинализироваться. Начался всемирный идеологический сдвиг, возрождение Китая, Индии и России.

«Запад рискует оказаться на обочине, а не в центре будущего», —



сделал вывод политик.

По его словам, глобальным большинством отвергается система, построенная на ведущей роли G7 – костяк которой составляют в прошлом империалистические державы. Мир предпочитает ведущую роль ООН и решения всего международного сообщества, а не отдельных групп государств.

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