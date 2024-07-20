WP: стрелявший в Трампа не руководствовался идеологией

Версия о том, что Томас Мэтью Крукс, подозреваемый в покушении на 45-го президента США Дональда Трампа, руководствовался какой-то идеологией, пока не подтверждается, пишут обозреватели Ханна Аллам и Девлин Барретт в статье для Washington Post.

Инцидент произошел в субботу, 13 июля, в ходе предвыборного митинга. Мужчина забрался на крышу производственного здания и произвел несколько выстрелов. В результате, Трамп был ранен в правое ухо.

На фоне инцидента в интернете появилось большое количество версий. В частности, о том, Крукс принадлежал к секте или радикальной политической организации.

«По словам следователей, пока что они нашли мало доказательств того, что Томас Мэтью Крукс руководствовался какой-то идеологией», — отметили журналисты.



По их данным, следствию удалось получить информацию от семьи и друзей подозреваемого, а также из его смартфона. Вместе с тем, правоохранители не смогли пока понять мотивы преступника.