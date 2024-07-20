Кандидат в вице-президенты США призвал к немедленной отставке Байдена

Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии и сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс призвал президента США Джо Байдена уже сейчас покинуть пост главы американской администрации.

"Все призывают Джо Байдена перестать участвовать в президентской гонке, при этом не призывая к тому, чтобы он оставил президентство, наполненное абсурдным уровнем цинизма. Если не можешь участвовать в президентской гонке, то не можешь выполнять обязанности [президента]. Ему следует покинуть свой пост прямо сейчас", - написал он в X (ранее Twitter).



Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию США на них будет представлять Байден. Его кандидатура, как ожидается, может быть утверждена на общенациональном съезде демократов в Чикаго (штат Иллинойс), который пройдет 19-22 августа. Однако после провального выступления Байдена на предвыборных теледебатах с республиканцем Дональдом Трампом, состоявшихся 27 июня, в Соединенных Штатах, причем и в стане демократов, стали все громче звучать призывы к хозяину Белого дома отказаться от дальнейших попыток сохранить за собой высший государственный пост.

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Дальнейшее развитие событий привело только к углублению раскола в Демократической партии США по вопросу о том, надо ли в экстренном порядке выдвигать кого-то в качестве кандидата в президенты вместо Байдена. Имеются данные о том, что президент может уже в ближайшие выходные объявить о прекращении борьбы за переизбрание. В этом случае Демократическая партия США начнет поиск своего нового кандидата для его утверждения на съезде.