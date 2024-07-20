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СБУ заявила о задержании мэра одного из портовых городов Одесской области

Украинские правоохранители задержали мэра одного из портовых городов Одесской области по подозрению в попытке незаконно завладеть базой отдыха и продать её.

СБУ заявила о задержании мэра одного из портовых городов Одесской области
© globallookpress.com

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Не уточняется, о каком именно городе региона идёт речь.

«Банду возглавлял глава горсовета <...> Фигуранты пытались незаконно завладеть местной базой отдыха, расположенной на побережье Чёрного моря», — заявили в СБУ.

Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники СБУ перехватили в Одесской области микроавтобусы с 47 уклонистами.

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СБУ