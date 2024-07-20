Джилл Байден поедет в Париж, чтобы собрать деньги на избирательную кампанию

Первая леди США Джилл Байден отправится в Париж, где проведет мероприятие по сбору средств на избирательную кампанию супруга. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на предвыборный штаб Джо Байдена.

В Париже Джилл Байден возглавит американскую делегацию на церемонии открытия Олимпиады. Заодно она устроит сбор денег на специальном мероприятии, вход будет платным — от 500 долларов.

«Мероприятие проведут бывший посол США в ЕС Тони Гарднер, Белинда де Годемар и Лорна Джонсон. Билеты будут стоить от 500 до 25 000 долларов», — отмечает телеканал.



Поскольку пожертвования на избирательные кампании в США могут делать только американцы, гостям придется предъявить паспорт или его копию. Так они обеспечат соблюдение федерального закона о выборах.

Ожидается, что Джилл Байден также посетит некоторые олимпийские мероприятия во время своей поездки в Париж.

Аналитики считают, что сейчас для предвыборной кампании Джо Байдена наступил «период неопределенности», пожертвования иссякают. Все большее число демократов призывает президента уйти в отставку.

Пока первая леди остается «ближайшим советником и самым яростным защитником президента», обладая влиянием в Белом доме и предвыборном штабе. Она была активным доверенным лицом Джо Байдена в предвыборной кампании, объехала всю страну и стремилась заручиться поддержкой со стороны ключевых коалиций.