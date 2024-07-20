Болтон: США могут выйти из НАТО

США с высокой вероятностью выйдут из Североатлантического альянса в случае победы на президентских выборах бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил бывший советник Белого дома Джон Болтон, сообщает MSNBC.

«Я считаю, что риск очень велик», — отметил он.



По словам экс-советника, Трамп считает НАТО «сборищем неблагодарных европейцев».

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен выразил мнение, что Вашингтон может отказаться от помощи Киеву, если Трамп снова займет пост президента страны. Он подчеркнул, что каждая администрация имеет возможность самостоятельно определять свою политику, но напомнил, что на прошедшем недавно саммите НАТО свыше 20 стран объявили о согласовании десятилетних соглашений по безопасности с Украиной.