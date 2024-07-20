Алиев раскрыл, кого хочет увидеть президентом США

Президент Азербайджана Ильхам Алиев привел в пример тезис кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что при его правлении не было боя. Так политик ответил на вопрос первого заместителя гендиректора ТАСС Михаила Гусмана о том, кого он видит будущем главой США. Задан вопрос был на II Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Разоблачение ложной информации: Борьба с дезинформацией», передает корреспондент NEWS.ru.

Есть определенные моменты, связанные с таким понятием, как политическая культура, которая не позволяет мне прямо ответить на этот вопрос. Хотя, я думаю, что он абсолютно риторический. Мы знаем друг друга ни одно десятилетние, и я абсолютно уверен, что вы прекрасно знаете, какое предпочтение я бы сделал, – сказал Алиев.



Рассуждая, Алиев остановился на тезисах Дональда Трампа, один их которых касается вооруженных конфликтов.

Один из важных тезисов, который кандидат в президенты Дональд Трамп озвучил, что при нем не было боя, при нем Америка не начинала бой. Не было Кореи, Югославии, Афганистана, Ливии, Ирака, Серии, – сказал Алиев.

Второй тезис, который, по словам Алиева, важен для самих граждан США и тех стран, которые находятся под их прямым влиянием, это четкая позиция по вопросу о традиционных ценностей.

Я думаю, что большинство азербайджанцев не то что разделяют, но и активно пропагандируют и реализуют их на практике, – заявил Алиев.



Зеленский назвал Трампа президентом

Ранее Алиев заявил, что распространение фейков об Азербайджане связано с конфликтом между Баку и Ереваном. Он напомнил, что страна была под «оккупацией в течение 30 лет», на нее наложены международные санкции, а также она стала объектом «агрессии из-за армянского лобби США».