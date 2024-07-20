Германия ввела пограничный контроль на границе с Францией

В связи с Олимпийскими играми в Париже с 20 июля на немецко-французской границе будет введен пограничный контроль. Особый порядок будет действовать до конца сентября, сообщает газета Zeit со ссылкой на распоряжение МВД страны.

«Путешественникам, направляющимся во Францию, необходимо быть готовыми к пограничному контролю на воздушном и автомобильном транспорте. Глава МВД Нэнси Фезер приказала ввести временный контроль на границе Германии с соседней страной», — пишет издание.



Аналогичный пограничный контроль будет введен и для авиапассажиров.

Как сообщил представитель министерства, мера будет действовать с 20 июля по 30 сентября, включая период Паралимпийских игр, которые также пройдут в Париже.

Накануне сообщалось, что перед Олимпиадой парижская полиция «зачистила» кварталы с лагерями бездомных. Выселенным бродягам и мигрантам предложили поехать в приют либо перебраться в город Безансон в 5 часах езды от столицы.