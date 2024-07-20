Минск предложил решения по ситуации с приговоренным к казни немцем

Белоруссия предложила конкретные решения по вариантам развития ситуации с приговоренным в стране к смертной казни гражданином Германии. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

"С учетом просьбы МИД ФРГ конкретные решения по имеющимся вариантам развития ситуации белорусской стороной предложены. Консультации по этой теме ведутся по линии министерств иностранных дел двух стран", - сказал он.



Глаз отметил, что "данный преступник является гражданином Германии", в связи с чем Минску "понятна забота о нем германской стороны".

"В полном соответствии с международными нормами и двусторонними соглашениями белорусской стороной обеспечен к этому лицу консульский доступ", - заявил пресс-секретарь МИД.



Ранее западные СМИ со ссылкой на признанные в Белоруссии экстремистскими организации сообщили о том, что белорусский суд в конце июня приговорил к смертной казни гражданина ФРГ Рико Кригера, признанного виновным в терроризме и наемничестве.