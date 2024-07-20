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Белоруссия предложила решения по ситуации с приговоренным к смертной казни немцем

Белоруссия предложила конкретные решения по вариантам развития ситуации с приговоренным в стране к смертной казни гражданином Германии. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

Минск предложил решения по ситуации с приговоренным к казни немцем
© ТАСС
"С учетом просьбы МИД ФРГ конкретные решения по имеющимся вариантам развития ситуации белорусской стороной предложены. Консультации по этой теме ведутся по линии министерств иностранных дел двух стран", - сказал он.

Глаз отметил, что "данный преступник является гражданином Германии", в связи с чем Минску "понятна забота о нем германской стороны".

"В полном соответствии с международными нормами и двусторонними соглашениями белорусской стороной обеспечен к этому лицу консульский доступ", - заявил пресс-секретарь МИД.

Ранее западные СМИ со ссылкой на признанные в Белоруссии экстремистскими организации сообщили о том, что белорусский суд в конце июня приговорил к смертной казни гражданина ФРГ Рико Кригера, признанного виновным в терроризме и наемничестве.

В мире
Анатолий Глаз