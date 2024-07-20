Украинцы охотно поддержат мирную инициативу кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, предположил в соцсетях французский политик Флориан Филиппо. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, накануне Трамп рассказал о разговоре с Владимиром Зеленским. Он уточнил, что в беседе с украинским лидером поднял тему конфликта, заявил, что сразу же после избрания прекратит противостояние.

«Украинский народ, которому надоели [военные действия], очевидно, будет в восторге!», — отметил Филиппо.



По его оценке, завершение конфликта будет полезным и для Франции — республика перестанет себя разрушать. Он добавил, что власти служат НАТО и лоббистам ВПК и пока не придет Трамп, ничего не изменится.