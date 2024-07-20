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Шольц заявил об «исторической ответственности» Германии за Украину

Поддержка Украины является для Германии вопросом исторической ответственности. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РИА Новости.

Шольц заявил об «исторической ответственности» Германии за Украину
© globallookpress.com

В субботу Шольц выступил с речью в Мемориальном центре немецкого Сопротивления в Берлине. Он посвятил выступление 80-й годовщине неудавшегося покушения на Адольфа Гитлера 20 июля 1944 года.

«Уже только из чувства ответственности перед собственной историей в этом случае для Германии возможен лишь один вариант: (быть) на стороне Украины», — сказал Шольц.

Канцлер заявил, что в 2024 году ФРГ не может отмечать историческую дату без воспоминаний «о храбрых гражданах Украины, которые «сопротивляются более двух лет». При этом он обвинил Россию в агрессии.

Ранее депутат Бундестага Джессика Татти раскритиковала Шольца за разжигание конфликта на Украине и назвала его внешнюю политику позорной.