Шольц заявил об «исторической ответственности» Германии за Украину

Поддержка Украины является для Германии вопросом исторической ответственности. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РИА Новости.

В субботу Шольц выступил с речью в Мемориальном центре немецкого Сопротивления в Берлине. Он посвятил выступление 80-й годовщине неудавшегося покушения на Адольфа Гитлера 20 июля 1944 года.

«Уже только из чувства ответственности перед собственной историей в этом случае для Германии возможен лишь один вариант: (быть) на стороне Украины», — сказал Шольц.



Канцлер заявил, что в 2024 году ФРГ не может отмечать историческую дату без воспоминаний «о храбрых гражданах Украины, которые «сопротивляются более двух лет». При этом он обвинил Россию в агрессии.

Ранее депутат Бундестага Джессика Татти раскритиковала Шольца за разжигание конфликта на Украине и назвала его внешнюю политику позорной.