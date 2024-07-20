У Запада есть более «‎популярные» кандидаты на этот пост — например, бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

Власть в Киеве может поменяться в случае победы Дональда Трампа на выборах в США. Об этом в эфире радиостанции «‎Говорит Москва» рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.

«Зеленский вообще говорит о своём будущем. Он понимает, что чем ближе гипотетический приход Трампа в Белый дом, тем больше на него будет оказываться давление по миротворческой затее, которая выгодна Западу, но абсолютно не выгодна России. При этом он в интервью британским СМИ заявил, что идею Трампа за 24 часа прекратить все боевые действия, он не приемлет. Логично, потому что если каким-то образом произойдёт остановка боевых действий, — я не говорю даже о подписании каких-то соглашений, просто пушки прекратят стрелять, — то возникнет вопрос, что военное положение на Украине должно быть снято. Следовательно, должны проведены и президентские, и парламентские выборы, где у Запада есть свой спрятанный в кустах более популярный кандидат — тот же Валерий Залужный или другие анти-Зеленские»



. Накануне Владимир Зеленский допустил невозможность отвоевать утраченные территории. По его мнению, решить вопрос может помочь сила дипломатии. Такое заявление политик сделал в интервью Би-би-си. Он считает, что ослабление российской армии на поле боя поставит Украину в более сильную позицию за столом переговоров.

Зеленский назвал условия для своей отставки

Ранее военный эксперт обвинил Зеленского в желании спровоцировать войну России с НАТО. Президент Украины заинтересован в привлечении кораблей Североатлантического альянса в Черноморский бассейн. Это ограничит возможности отечественного флота.