В Киргизии отреагировали на «неприемлемые» слова Канделаки

Заявления ряда публичных персон, вносящие разлад в отношения между Россией и Киргизией, неприемлемы, заявил глава пресс-службы президента республики Дайырбек Орунбеков. Об этом пишет РБК.

Накануне телеведущая Тина Канделаки раскритиковала в соцсетях власти Киргизии за снос музея Панфиловской дивизии, находившегося в Бишкеке.

«У аварийного здания был шанс на спасение, но его отобрали, плюнув в лицо защитникам. Памяти о дивизии, которая насмерть стояла за Москву, в Киргизии быть не должно — так считают западные сценаристы. Базу для русофобии в стране готовили давно», — подчеркнула журналист.



По ее словам, Москва уже видела такое в Армении, Казахстане, на Украине. Она добавила, что теперь это происходит и в Киргизии.

Тина Канделаки прокомментировала скандал на новом шоу ТНТ

Орунбеков отметил, что инженеры тщательно проанализировали состояние здания, зафиксировали следы пожара, протечки, трещины, несоответствие постройки сейсмическим нормам. Он уточнил, что реставрация музея не представлялась возможной.

Глава пресс-службы уточнил, что Киргизия является суверенным государством и многонациональной страной, где русский язык является официальным, а принимаемые властями решения основываются на интересах народа.

«Высказывания публичных персон, которые могут внести разлад в двусторонние отношения между Киргизией и Россией, неприемлемы и противоречат духу взаимопонимания и уважения, лежащему в основе наших отношений», — заметил Орунбеков.



Чиновник посоветовал Канделаки изучить историю республики, побывать в стране. Он добавил, что в этом случае ее мнение изменилось бы кардинально «и она больше никогда не позволяла бы себе подобное».