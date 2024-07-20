Увеличивается количество стран Европы, которые начинают ощущать на себе последствия введенных ими же антироссийских санкций, ответ Кремля сказался не лучшим образом на европейскую экономику, считают обозреватели китайского издания NetEase.

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В частности, китайские журналисты обратили внимание на то, что в европейских странах всерьез занялись обсуждением возможности ограничить проход российских танкеров через балтийские проливы, передает «Царьград».

«Нет никаких сомнений в том, что это негативно отразится на экономике России», – считают эксперты.



Также они отметили тот факт, что Китай начал закупать российскую свинину, что может указывать на то, что Пекин в скором времени откажется от поставки данной продукции из Дании.

Путин заявил об отсутствии планов раскалывать Запад

По мнению экспертов, не все европейские лидеры дошли до понимания того, чем для их стран может обернуться желание обрушить российскую экономику введением ограничительных мер, имея ввиду Швейцарию.

Ранее Швейцария ввела запрет на рекламу в отношении российских СМИ.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что санкции вывели Россию в топ-10 стран с самым большим профицитом торгового баланса.