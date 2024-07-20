Железняк: Зеленский внесет в Раду законопроект о продлении военного положения

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Владимир Зеленский на днях внесёт в Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.

Об этом он сообщил в своём Telegram.

«В ближайшие дни президент подаст в парламент два документа — о продлении действия военного положения и о продолжении всеобщей мобилизации», — указал депутат.



Он также напомнил, что утверждённое ранее военное положение действует до 11 августа.

Железняк отметил, что это будет уже двенадцатое голосование Рады за военное положение.

Ранее бывший постпред США в НАТО Иво Даалдер заявил, что властям в Киеве пора приступить к мобилизации людей в возрасте от 18 лет.