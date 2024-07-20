Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко запретил в курсовых, дипломных работах и рефератах использовать слова «Россия», «русский» и «российский». Копия приказа за подписью ректора Владимира Бугрова от 20 июня этого года распространилась в соцсетях.

В документе также предлагается оскорбительная альтернатива этим словам. В частности, разрешено использовать обозначение «Московия» вместо РФ и «орки».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой законопроект, запрещающий ввоз в страну издательской продукции из России и Белоруссии. Под запрет попали и произведения авторства граждан РФ.

В 2023-м стало известно, что на Украине запрещают исполнение русского балета, называя его средством «мягкой силы» России. По данным СМИ, некоторые украинские коллективы продолжают гастролировать с русскими произведениями по всему миру. Прима Национальной оперы Украины Виктория Зварич поддержала это решение. По ее словам, «сначала приходит балет, а потом — танки».

Эти ограничения пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «продолжением психоза» на Украине. По его словам, игнорирование культуры, которая к тому же неразрывно связана с самой Украиной, является глупостью и абсурдом.