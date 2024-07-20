В Румынии отключился энергоблок АЭС

Компания Nuclearelectrica сообщила, что в пятницу вечером первый энергоблок АЭС Чернаводэ был автоматически отключен от Национальной энергетической системы из-за неисправности. Об этом сообщает Ziua de Vest.

В заявлении отмечается, что автоматическое отключение и ремонтные работы не повлияют на ядерную безопасность, здоровье персонала и населения.

«Nuclearelectrica сообщает, что вечером 19 июля 2024 года первый энергоблок АЭС Чернаводэ был автоматически отключен от Национальной энергетической системы из-за неисправности, что не повлияло на ядерную безопасность», — сказано в опубликованном заявлении.



Специалисты АЭС выясняют причину сбоя, чтобы устранить неисправность «в соответствии с действующими процедурами».

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АЭС Чернаводэ — единственная атомная станция Румынии, крупнейший производитель электроэнергии в стране.