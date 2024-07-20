В Бундестаге раскритиковали Шольца за политику по Украине

Джессика Татти, депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт», раскритиковала в соцсетях канцлера ФРГ Олафа Шольца за эскалацию гонки вооружений и политику по Украине. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее Пентагон сообщил, что c 2026 года США приступят к развертыванию в Германии дальнобойных ударных систем с тем, чтобы защитить страну от возможного вторжения.

Шольц отверг просьбу Зеленского к Западу сбивать российские ракеты

По словам Татти, канцлеру Германии следует не нагнетать обстановку, а выступать за немедленное прекращение огня на Украине.

«То, что Шольц отстает от [премьер-министра Венгрии] Виктора Орбана в таком важном вопросе, как война или мир, просто позорно», — отметила Татти.



Напомним, что Орбан в рамках мирной миссии посетил Россию, Китай, США и Украину. Свои выводы по итогам поездки премьер изложил в письмах чиновникам Евросоюза.