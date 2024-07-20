В Молдавии увидели логистический хаб для военных самолетов

Молдавия превратилась в логистический хаб для военных самолетов, заявил бывший премьер-министр страны Ион Кику в эфире телеканала Rlive.

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Политик усомнился в том, что эти самолеты перевозят только гуманитарные грузы. Он заявил, что его беспокоит такая ситуация как гражданина и как родителя. Кику также призвал власти страны «не играть с огнем», не втягивать Молдавию в опасные игры, превращая ее в поле битвы между Западом и Востоком. По словам Кику, страна должна призывать к миру и способствовать завершению конфликта.

В Молдавии намерены разместить военную инфраструктуру НАТО

Ранее глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что страна готова не только получать защиту от НАТО, но и обеспечивать ее для других стран.