Глава МВД Украины прокомментировал убийство Фарион

Следователи рассматривают несколько версий убийства экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, рассказал глава МВД Украины Игорь Клименко. Об этом пишет РИА «Новости».

В пятницу, 19 июля, неизвестный мужчина во Львове подошел к Фарион, выстрелил ей в голову и скрылся. Врачи экстренно госпитализировали пострадавшую. В ночь на 20 июля она скончалась в больнице.

Правоохранители не исключают, что убийство активистки носит заказной характер, отметил Клименко.

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Кроме того, уточнил министр, рассматривается версия убийства из личной неприязни. Следователи полагают также, что нападение было обусловлено общественно-политической деятельностью экс-депутата.

По его словам, поиск стрелявшего осложняется тем, что на месте происшествия из-за планового отключения света не работала часть камер наблюдения.