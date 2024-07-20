Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал всю возможную оппозицию в стране. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

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Он отметил, что нелегитимность Зеленского в роли президента Украины не вызывает никаких сомнений.

«В стране, с помощью разных механизмов, которые были запущены, уничтожили свободу слова, уничтожили в целом инакомыслие и свободный бизнес, <…> уничтожили конкурирующие финансовые группы», — сказал он.



Он отметил, что все эти группы, конкурентные нынешней власти, были уничтожены.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что срок президентства Владимира Зеленского закончился 21 мая вместе с его легитимностью, восстановить которую невозможно.

Российский президент также назвал ничтожными документы, которые в настоящее время подписывают украинские власти, поскольку они не имеют юридической силы.