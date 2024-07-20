В Германии возмутились из-за «жестких» слов Медведева
Риторика зампреда Совета Безопасности России Дмитрия Медведева в отношении Запада стала более жесткой, заявила немецкая журналистка Наташа Бергер в статье для Merkur. По ее словам, заявления политика расходятся и официальной позицией Москвы и больше похожи на предостережения.
В последнее время угрожающие заявления бывшего лидера РФ Дмитрия Медведева стали жестче, — отметила обозреватель.
Ранее Медведев заявил, что главной отличительной чертой западных политиков является умение безостановочно врать, даже если их приперли к стенке. Он отметил, что они исповедуют типично уголовный подход, этакое «кидалово», которое красиво называют «порядком, основанным на правилах». На самом деле, подчеркнул Медведев, этот принцип называется «кто слово дал, тот его и забрал».
Медведев призвал превратить жизнь на Западе в «сплошной кошмар»
Медведев также предупредил, что любые попытки НАТО «продвигать свои шкурные интересы» на территории Украины или в других исторически близких России странах будут наталкиваться на адекватное противодействие. Он подчеркнул, что Москва имеет право на ответ в случае глобальной угрозы, она прекрасно осознает свою силу, но не хочет глобальной катастрофы.
В начале июля зампредседателя Совбеза России высказал мнение, что процесс интеграции Украины в НАТО необходимо завершить исчезновением государства, либо самого Североатлантического альянса. По его словам, лучшим вариантом была бы ликвидация «и того, и другого».