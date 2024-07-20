СМИ: в Армении неизвестный устроил стрельбу в отделении полиции

Неизвестный, являющийся, по предварительным данным, иностранцем, устроил стрельбу в полицейском отделении в Котайкской области Армении, есть пострадавшие. Об этом говорится в сообщении, размещенном на местном портале криминальной хроники.

"В 01:10 (00:10 мск - прим. ТАСС) в медучреждение был доставлен мужчина 45-50 лет с огнестрельным ранением. Как стало известно, он вошел в отделение полиции Котайка и открыл огонь из автомата в направлении полицейских, в результате чего один из стражей порядка получил ранение и тоже был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело", - отмечается в тексте.

