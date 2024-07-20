Стало известно о повреждении энергетического объекта на севере Украины

В Сумской области поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram.

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По данным источника, речь идет об объекте в городе Конотопе. «Спасатели ликвидируют последствия», — сообщили в местной администрации.



Ранее сообщалось, что Украина испытывает проблемы из-за разрушения энергетической инфраструктуры. По словам западных журналистов, это негативно влияет на все сферы: промышленность, торговлю, газо- и водоснабжение и отопление. Ситуация, по прогнозам, станет более критической, особенно к зиме.