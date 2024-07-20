Стало известно о необычной детали в деле об убийстве Фарион

В момент покушения на бывшего нардепа Верховной рады Украины Ирину Фарион часть камер на месте происшествия не работала. Об этом сообщает украинское издание Страна.ua в Telegram-канале.

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«Часть камер не работала, часть работала. На утро будем знать более полно, когда отработаем полностью большой район», — приводит издание слова министра внутренних дел Украины Игоря Клименко о выявленном в ходе следствия необычном обстоятельстве.



Он также сказал, что это связано с частыми плановыми отключениями электричества во Львове, где произошло покушение. Клименко добавил, что были проблемы с тем, чтобы определить, кто находился у подъезда дома, где стреляли в экс-депутата.

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Покушение на Ирину Фарион произошло 19 июля. 60-летнюю женщину доставили в больницу, однако врачи помочь ей не смогли.

Ранее МВД Украины опровергло информации о задержании человека, стрелявшего в Фарион. По словам Клименко, о нем пока ничего неизвестно.