В Харькове неизвестный открыл огонь по прохожим

В украинском Харькове неизвестный открыл огонь по прохожим. Об этом сообщают украинские СМИ.

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По данным «Страна.ua», ЧП произошло на проспекте Ландау. Мужчина произвел несколько выстрелов из автоматического оружия.

Подробности не приводятся. Официальные власти пока не комментировали ситуацию.

19 июля военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что расчет беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины подорвался на собственном боеприпасе в районе села Глубокое Харьковской области. По его словам, при попытке взлета обычного квадрокоптера, переделанного под военные нужды, произошел нештатный сход боеприпаса.

Утром того же дня в Харькове на востоке Украины на фоне воздушной тревоги произошли взрывы.

18 июля замруководителя пророссийской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил РИА Новости, что рост числа наемников в составе ВСУ зафиксирован в северной части Харьковской области, в основном они прибывают из Франции, известно о более 30 ликвидированных наемниках-французах.

Ранее стало известно о прибытии колонны военной техники НАТО для ВСУ в Харькове.