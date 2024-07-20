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В Бундестаге оценили решение США по Германии

Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених оценил в Бундестаге решение США по Германии. Соответствующий материал публикует издание Zeit.

В Бундестаге оценили решение США по Германии
© globallookpress.com

По его словам, расположение дальнобойных ракет США на территории Германии увеличит риск военной эскалации.

«Мы должны повысить нашу обороноспособность, но мы не должны игнорировать риски, связанные с этим размещением», — подчеркнул Мютцених.

Депутат заявил, что не понимает, почему только Германия должна размещать такие системы. При этом политик уточнил, что ему хотелось бы, чтобы немецкое правительство связало свое решение с предложениями по контролю над вооружениями. Вдобавок Мютцених отметил, что продолжит добиваться вывода из страны оставшихся американских ядерных боеголовок.

Ранее в июле в Германии раскритиковали идею сбивать российские ракеты с территорий НАТО. Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених выступил с критикой в адрес депутатов бундестага

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