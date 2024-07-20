Российская сторона должна присутствовать на новом саммите по мирному урегулированию на Украине, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, пишет издание «Страна.ua». Он поддержал желание украинского лидера Владимира Зеленского позвать Москву на новое обсуждение.

Уже было много дискуссий на этот счет, в последний раз в Швейцарии. И я очень рад, что украинский президент также хочет, чтобы Россия присутствовала на следующей встрече, — сказал Шольц.



Также канцлер ФРГ призвал поддержать переговоры о мире. Однако урегулирования, по его мнению, следует добиваться «не путем капитуляции Украины».

В Бундестаге раскритиковали Шольца за политику по Украине

Ранее политолог Александр Бедрицкий назвал условия для реальных переговоров по Украине. Диалог, по его словам, будет возможен при изменении Западом позиции по отношению к России. Сейчас конфликт является непримиримым, поскольку НАТО и Евросоюз не собираются договариваться с Москвой с учетом ее интересов, добавил эксперт. Настоящее поле для диалога может появиться в результате серьезного политического кризиса, грозящего глобальным конфликтом, резюмировал Бедрицкий.

Сенатор Григорий Карасин ранее также заявил, что украинский президент Владимир Зеленский «суетливо бегает» по мировым столицам, что «выглядит печально» в разрезе решения конкретных проблем. Так он прокомментировал последний визит украинского лидера на IV саммит Европейского политического сообщества. Подобные поездки, по мнению Карасина, не имеют перспектив.