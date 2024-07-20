Лукашенко призвал отправить заключенных на борьбу с последствиями урагана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал отправить заключённых на борьбу с последствиями урагана.

Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

«У нас больше 20 тыс. сидельцев и так называемые политзаключённые. Туда, на просеку. Помогите стране», — заявил он на совещании.



Кроме того, президент сравнил ураган с «войной, но без стрельбы» и призвал мобилизовать силы для борьбы с его последствиями.

Грозовой фронт прошёл в Белоруссии 13—14 июля. Сильный ветер повалил деревья, повредил линии электропередач и привёл к гибели шести человек.

Ранее сообщалось, Лукашенко раскритиковал местные власти за отсутствие адекватной реакции на последствия бури в стране.