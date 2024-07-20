Талибы уничтожили все катапульты для переправки наркотиков

Талибы уничтожили в Афганистане все катапульты с тетивой для переброски наркотиков через границу. Об этом заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов в интервью ТАСС.

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По его словам, катапульты стояли на границах с Ираном и Пакистаном. С помощью этих устройств наркодельцы забрасывали наркотики своим сообщникам через границу.

Посол рассказал, что эти катапульты размером с виселицу с натянутой между перекладинами резиновой пращой. По мнению Жирнова, "это своего рода символы того свергнутого талибами марионеточного прозападного режима, при котором Афганистан был превращен в мировую фабрику героина".

Также дипломат рассказал, как наркодельцы перебрасывали свой товар. Они закладывали наркотики в тетиву и отбегали с горки метров на десять вниз, чтобы натянуть посильнее, груз пролетал большое расстояние. Все катапульты нашли и уничтожили талибы.

В начале августа 2021 года исламистское радикальное религиозно-политическое движение "Талибан" активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили об окончании войны. В течение двух недель граждан стран Запада и сотрудничавших с ними местных жителей активно эвакуировали. В ночь на 31 августа 2021 года американские военные покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.