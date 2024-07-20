В США зафиксировали вспышку смертельной болезни

В 12 штатах США случилась вспышка листериоза, сообщает федеральный Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Отмечается, что по меньшей мере 28 человек госпитализированы, двое из них скончались.

Специалисты пояснили, что почти 90% заболевших употребляли в пищу мясо, купленное в магазинах. CDC начал расследование, чтобы определить, какая именно продукция была заражена. Отмечается, что инфекция может быть смертельной для беременных женщин, пожилых людей и тех, у кого ослаблена иммунная система.

17 июля о вспышке листериоза объявила Канада. Там зафиксировали 12 случаев заражения, два человека стали жертвами заболевания.

Мужчина умер после заражения "поедающей мозг амебой"

Ранее Тимирязевским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста для фигуранта уголовного дела об отравлении людей на севере Москвы. 42-летнему индивидуальному предпринимателю, являющемуся владельцем одной из точек быстрого питания на Дмитровском шоссе, предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Свою вину мужчина не признал.

На лечении сейчас находятся 24 человека. Все они связывают свое состояние с употреблением в пищу продукции из ближайшей торговой точки.