Сокращение Германией военной помощи является тревожным сигналом для Украины.

Такое заявление было опубликовано в Conversation.

Согласно статье, Владимир Зеленский начал понимать, что время переговоров с Россией, возможно, приближается.

«В более символическом смысле предложение Германии о сокращении двусторонней помощи Украине посылает политически гораздо более разрушительный сигнал о том, что ключевые европейские союзники Киева вряд ли займут место, оставленное США», — отметили в издании.



Ранее в Telegraph написали, что сокращение помощи ФРГ Украине чревато новыми обвинениями от США.

У Германии закончились деньги и оружие для Киева

При этом в Merkur сообщали, что Германия тайно поставила ВСУ большую партию вооружения.