Союзник послал Киеву тревожный сигнал

Conversation: сокращение Берлином помощи Киеву — тревожный сигнал
Сокращение Германией военной помощи является тревожным сигналом для Украины.
Такое заявление было опубликовано в Conversation.
Согласно статье, Владимир Зеленский начал понимать, что время переговоров с Россией, возможно, приближается.
«В более символическом смысле предложение Германии о сокращении двусторонней помощи Украине посылает политически гораздо более разрушительный сигнал о том, что ключевые европейские союзники Киева вряд ли займут место, оставленное США», — отметили в издании.
Ранее в Telegraph написали, что сокращение помощи ФРГ Украине чревато новыми обвинениями от США.
У Германии закончились деньги и оружие для Киева
При этом в Merkur сообщали, что Германия тайно поставила ВСУ большую партию вооружения.