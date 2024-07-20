Угрожавшего убийством в адрес Трампа задержали в США

В американском штате Флорида полиция задержала мужчину, который, по предварительным данным, угрожал убийством бывшему президенту США Дональду Трампу, кандидату в вице-президенты Джей-Ди Вэнсу и их семьям, сообщили представители правоохранительных органов.

© РИА Новости

Трамп прокомментировал покушение на него

«Майкл Вайсман был задержан полицией города Джунипер по обвинению в письменных угрозах убийством. Расследование показало, что подозреваемый публиковал в социальных сетях угрозы в адрес бывшего президента Дональда Трампа, сенатора Джей-Ди Вэнса и их семей», – приводит РИА «Новости» цитату из сообщения.



Известно, что расследование по делу Вайсмана проводилось совместно с Секретной службой США и местной прокуратурой.

Напомним, накануне в США допустили новые покушения на Трампа в ближайшие недели.