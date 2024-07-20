В офисе Зеленского нашли «виновных» в убийстве Фарион

Советник офиса президента Украины Сергей Лещенко обвинил Россию в причастности к убийству бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион во Львове, соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети X. По его словам, россияне являются «единственным бенефициаром» преступления. Он выразил уверенность, что целью покушения была попытка рассорить украинцев между собой.

Ирину Фарион убили россияне. Именно они — единственный бенефициар. Теперь вместо сплоченности против внешнего врага будут устраивать внутренние качели, ссорить украинцев между собой, — написал он.



Лещенко также обвинил Россию в убийстве журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета. Кроме того, он выразил уверенность, что россияне отравили кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко и «уничтожили» экс-нардепа Вячеслава Черновола, который погиб в ДТП в 1999 году.

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Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко ранее заявил, что часть камер на месте убийства Фарион не работала. По его словам, устройства не функционировали из-за плановых отключений света во Львове.

В Нацполиции Украины ранее заявили, что уголовное дело о нападении на Фарион переквалифицировали в предумышленное убийство. Статья предполагает до 15 лет лишения свободы. В ведомстве отметили, что нападавший еще не задержан, его личность устанавливается.