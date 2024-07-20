Обвинения в кибератаках назвали частью пропаганды США против РФ

Обвинения в адрес россиян в киберпреступлениях являются частью пропагандистской кампании США против России. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Вашингтоне, размещенном в Telegram-канале российского диппредставительства.

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Так российские дипломаты прокомментировали заявление Госдепартамента, в котором Россия названа "тихой гаванью" для киберпреступников, которые якобы осуществляют вредоносную деятельность против США и их союзников.

Призрачно всё: в России выросло число кибератак на СМИ

"Данный выпад является очередным элементом пропагандистской кампании против России. Формирование непроницаемой атмосферы русофобии - один из излюбленных методов Вашингтона", - подчеркнули в посольстве.



В российской дипмиссии напомнили, что профильные каналы коммуникаций, который использовались в том числе для обсуждений информационной безопасности, были свернуты именно по инициативе американской администрации.

"Если американские власти действительно заинтересованы в равноправном и профессиональном диалоге, они знают, куда необходимо адресовать свои озабоченности", - подчеркнули дипломаты.



В пятницу Госдепартамент США распространил заявление, в котором утверждалось, что двое внесенных в американские черные списки граждан России якобы являются хакерами, действующими в интересах Москвы.