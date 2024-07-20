Национальная полиция Украины в субботу, 20 июля, переквалифицировала дело о нападении на бывшего депутата Рады Ирину Фарион. Теперь оно расследуется как дело о предумышленном убийстве. Злоумышленник все еще не задержан.

— Ирина Фарион умерла в больнице. Преступление переквалифицировано на умышленное убийство. Она предусматривает наказание — лишение свободы на срок до 15 лет, — рассказали в полиции.



Правоохранительные органы принимают все необходимые меры для установления личности и задержания злоумышленника, передает РИА Новости.

В пятницу, 19 июля, во Львове было совершено покушение на бывшего депутата Ирину Фарион: ей выстрелили в висок. Инцидент произошел на улице Масарика. Нападавший в момент покушения был в перчатках. Позже сообщилось, что она умерла в больнице.

Украинские следователи допустили наличие «российского следа» в убийстве. К расследованию привлечены практически все полицейские во Львове и часть подразделений из региона.

Журналист и главный редактор RT Маргарита Симоньян жестко прокомментировала смерть Ирины Фарион. Экс-депутат неоднократно призывала применять насилие против русскоговорящего населения.