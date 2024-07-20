На Украине допустили «российский след» в убийстве Фарион

Следователи допускают «российский след» в убийстве бывшего нардепа Верховной рады Украины Ирины Фарион. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, слова которого передает телеканал «Суспильне ТВ» («Общественное телевидение»).

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Он также сообщил, что на месте стрельбы в экс-депутата обнаружили гильзу. Другие детали не приводятся.

Экс-депутат Рады Ирина Фарион умерла в больнице

По словам министра, к расследованию убийства привлекли почти все силы полиции Львова, а также часть подразделений Львовской области.

До этого Клименко заявил, что поиски стрелка продолжаются. Таким образом он опроверг информацию о том, что нападавшего уже якобы задержали.

19 июля во Львове совершено покушение на Ирину Фарион: женщине выстрелили в область виска около ее дома, врачи не смогли ее спасти. Фарион известна своими жесткими высказываниями о России и русском языке.

В ноябре прошлого года она поссорилась с бойцами «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России)* после того, как заявила, что не воспринимает русскоязычных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не считает их украинцами. Экс-командир батальона Максим Жорин пригрозил ей «побратимами из Львова». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кличко назвал убийство Фарион провокацией.