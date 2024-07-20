Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности разговора с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Политик сообщил, что поздравил Трампа с выдвижением на пост президента Соединенных Штатов от Республиканской партии и «осудил ужасное покушение» в Пенсильвании. Также украинский лидер пожелал бывшему главе Белого дома сил и абсолютной безопасности в дальнейшем.

Зеленский анонсировал личную встречу с Трампом

«Я отметил жизненную важность двухпартийной и двухпалатной американской поддержки для защиты свободы и независимости нашего государства», — подчеркнул Зеленский.



Глава Украины добавил, что страна всегда будет благодарна американской стороне за помощь в укреплении возможности Киева «противостоять российскому террору».