Резолюция Европарламента, осуждающая визит венгерского премьера Виктора Орбана в Москву, приведет к дальнейшей эскалации и продлению конфликта на Украине. Об этом написало издание Junge Welt.

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«Резолюция является документальным свидетельством политической мании величия, бушующего разочарования из-за бессилия и, следовательно, возросшей воли к насилию», — сказано в статье.



Европарламент публично осудил визит Орбана в Россию

Как указали журналисты в статье, за проект резолюции проголосовали представители представители многих партий, называющих себя «левыми» или даже антиимпериалистическими, в то время как другие воздержались.

Авторы резолюции требуют от Евросоюза значительно увеличить военную поддержку, увеличить мощности своей военной промышленности, сказано в материале.

Депутаты Палаты представителей Нидерландов Питер Омциг и Иса Кахраман призвали бойкотировать встречи Венгрии в ходе ее председательства в Совете Евросоюза из-за визита Орбана в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

1 июля началось председательство Венгрии в Совете ЕС. С того времени Орбан успел встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.