Зеленский анонсировал личную встречу с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский договорился с экс-президентом США Дональдом Трампом о личной встрече. На ней они обсудят, как построить мир справедливым и прочным.

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«Мы договорились с Трампом обсудить на личной встрече, какие шаги могут сделать мир справедливым и действительно прочным», — сообщил украинский президент на своей странице в соцсети X. Также он пожелал Трампу сил и абсолютной безопасности в будущем.



Трамп поговорил по телефону с Зеленским

Ранее стало известно о телефонном разговоре Зеленского с Трампом. Американский политик первым подтвердил информацию о переговорах с украинским лидером. Трамп положительно оценил прошедшую беседу, сообщает RT.