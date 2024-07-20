Трамп поговорил по телефону с Зеленским

Экс-президент США Дональд Трамп созвонился 19 июля с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"Сегодня у нас с президентом Украины Зеленским состоялся очень хороший телефонный разговор", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.



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"Как ваш следующий президент Соединенных Штатов я принесу мир во всем мире и положу конец войне, которая унесла так много жизней и опустошила бесчисленное количество невинных семей. Обе стороны [конфликта на Украине] смогут собраться вместе и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию", - отметил Трамп.



Он указал, что украинский лидер также осудил покушение на экс-президента США и поздравил с успешным проведением Национального съезда Республиканской партии в Милуоки.