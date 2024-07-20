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Маск призвал установить предельный возраст кандидатов в президенты США

Американский предприниматель Илон Маск призвал установить предельный возраст для кандидатов в президенты США. Об этом он написал в социальной сети X.

Маск призвал установить предельный возраст кандидатов в президенты США
© РИА Новости / Дмитрий Паршин

«Должен быть определен максимальный возраст [для президента США]», — подчеркнул миллиардер.

Маск ответил Байдену на обвинения в попытке купить выборы

Ранее президент США Джо Байден выступил с критикой в адрес Маска, обвинив его в попытке купить выборы. Бизнесмен неоднократно давал понять, что на предстоящих выборах свой голос отдаст за республиканца Дональда Трампа. Позже предприниматель в юмористическом ключе ответил на критику лидера Соединенных Штатов.

В марте Маск назвал Байдена «мрачной марионеткой» средств массовой информации и активистов.

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