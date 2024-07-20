В США считают, что Индия не станет разрывать связи с РФ

Администрация США осознает, что Индия не станет разрывать дипломатические связи с Россией, но Вашингтон хочет продолжить обсуждать эту тему с Нью-Дели. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

© Газета.Ru

«Что касается наших отношений с Индией, мы видим невероятные возможности в сферах технологий, экономики, государственного управления и геополитики всего Индо-Тихоокеанского региона», — заявил он.



Россия и Индия работают над запуском группового безвизового туробмена

Салливан добавил, что США хотят углублять эти отношения, как два суверенных государства, у которых есть отношения с другими странами. Советник напомнил, что у Индии исторически сложились отношения с Россией, которые она не станет разрывать.

Салливан также дал понять, что США будут пытаться убедить правительство Индии в том, что у них в будущем могут появиться трудности из-за наращивания сотрудничества между Россией и Китаем.

Советник также высказался о визите в Россию премьер-министра Индии Нарендры Моди. По словам Салливана, во время этого визита материальных свидетельств того, что отношения двух стран усугубляются в военном и техническом плане нет.

Моди находился с официальным визитом в Москве в период с 8 по 9 июля. Это была его первая поездка в Россию с 2019 года и первый зарубежный визит после переизбрания. 8 июля состоялась неформальная встреча в резиденции Ново-Огарево, а 9 июля Путин и Моди провели переговоры в Большом Кремлевском дворце.

Ранее стало известно, что США пытались помешать организации визита Моди в Россию.