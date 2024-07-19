Джонсон оценил способность Трампа положить конец конфликту на Украине

У экс-президента США Дональда Трампа хватит «сил и смелости», чтобы положить конец конфликту на Украине. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Daily Mail.

Он отметил, что на днях говорил с Трампом.

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«И я еще сильнее чем когда-либо убедился, что у него есть сила и смелость это исправить, спасти Украину, принести мир и остановить губительное заражение конфликтами», — добавил Джонсон, отметив, что Трамп продемонстрировал свой характер, когда после покушения поднял вверх кулак.



При этом он указал, что экс-президент осознает, что поражение Украины обернется поражением и для США, поэтому положит конец конфликту «на правильных условиях».