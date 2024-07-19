В США заявили о возможности ввести новые санкции против Китая

США могут в ближайшие недели ввести санкции против Китая за торговлю с Россией. О новых ограничительных мерах в отношении КНР сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что вы можете ожидать дополнительных санкционных мер в отношении Китая по мере того, как мы будем наблюдать за развитием этой ситуации, в ближайшие недели», — сказал Салливан.



Он добавил, что в данный момент у него нет официальных заявлений.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия обеспечила успешную работу оборонно-промышленного комплекса (ОПК), несмотря на санкции. Он также отметил, что российская сторона, стремясь избежать ограничений, «нашла обходные пути, в частности, в своих отношениях с Северной Кореей, Ираном и, к сожалению, с Китаем».