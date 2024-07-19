Президент Мексики готовит письмо Трампу

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор намерен отправить письмо кандидату в президенты США Дональду Трампу и объяснить ему, что сегодня происходит в сфере миграции, пишет ТАСС. Также лидер намерен напомнить о важности интеграции между двумя странами.

Бывший и, возможно, будущий президент Соединенных Штатов, по словам Обрадора, недостаточно информирован о ряде проблем. Глава Мексики таким образом ответил на последние заявления Трампа, который пообещал обложить пошлинами машины из Китая, собирающиеся в Мексике, и запустить масштабную кампанию по депортации. Обрадор хочет привести свои аргументы и донести до Трампа «правду».

Закрытие границ ничего не решает, его не должно и не может быть. Их разговоры о том, что автомобили могут производиться в США, означают, что в среднем каждая машина, проданная в США, будет стоить американскому гражданину на $15–20 тысяч дороже, — пояснил президент Мексики.



Закрытие границ, по его словам, ударит по производителям, инвесторам и простым рабочим в США, которые «не выдержат и месяца». Предлагаемые Трампом действия в большей степени повлияют на Соединенные Штаты, резюмировал президент Мексики.

Также с кандидатом в американские президенты пытаются договориться и в Канаде. Оттава пытается отговорить Трампа от новых пошлин. Власти хотят добиться, чтобы он при победе на выборах не вводил торговые сборы.