Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Украине, если в США к власти придет республиканец Дональд Трамп.

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По его мнению, именно Трамп может закончить конфликт на выгодных для Киева и Запада условиях. Одним из таких он назвал выход Украины на границы 23 февраля 2022 года, что фактически означает отказ от требования возвращения границ 1991 года.

«Чтобы избежать будущих конфликтов и неопределенности, остальную часть Украины необходимо будет признать свободной страной, способной выбирать свою судьбу в рамках ЕС и НАТО и абсолютно готовой к скорейшему вступлению», — говорится в публикации.



Джонсон посоветовал для этого увеличить военную помощь Украине и снять ограничения на удары вглубь российской территории, что должно заставить РФ отступить.

После осуществления такого сценария экс-премьер предложил заключить сделку с Россией: ввести особые меры защиты для носителей русского языка на Украине, а также провести глобальное восстановление отношений Вашингтона с Москвой, что может сделать только Трамп.

В статье Джонсон также отметил, что у Трампа есть сила и смелость спасти Украину, принести мир и остановить губительное заражение конфликтами. Джонсон отметил, что бывший американский лидер продемонстрировал свой характер, когда на сцене после совершенного покушения поднял кулак вверх.