Стало известно, какова вероятность выжить у Фарион

Стало известно, какова вероятность выжить у украинской русофобки Фарион
Состояние экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион, известной своими русофобскими высказываниями, остается крайне тяжелым. Сейчас украинская общественница находится на грани жизни и смерти после нападения неизвестного во Львове.
«Источник «Страны» в МВД сообщает, что Ирина Фарион находится на грани жизни и смерти», — сообщила украинская интернет-газета.
По словам собеседника издания, ситуация остается критической.
Во Львове совершено покушение на Ирину Фарион
Ранее стало известно о нападении на экс-депутата Верховной Рады во Львове. Неизвестный выстрелил в общественницу и попал в висок.