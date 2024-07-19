Стало известно, какова вероятность выжить у Фарион

Состояние экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион, известной своими русофобскими высказываниями, остается крайне тяжелым. Сейчас украинская общественница находится на грани жизни и смерти после нападения неизвестного во Львове.

«Источник «Страны» в МВД сообщает, что Ирина Фарион находится на грани жизни и смерти», — сообщила украинская интернет-газета.



По словам собеседника издания, ситуация остается критической.

Во Львове совершено покушение на Ирину Фарион

Ранее стало известно о нападении на экс-депутата Верховной Рады во Львове. Неизвестный выстрелил в общественницу и попал в висок.