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Стало известно, какова вероятность выжить у украинской русофобки Фарион

Состояние экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион, известной своими русофобскими высказываниями, остается крайне тяжелым. Сейчас украинская общественница находится на грани жизни и смерти после нападения неизвестного во Львове.

Стало известно, какова вероятность выжить у Фарион
© РИА Новости
«Источник «Страны» в МВД сообщает, что Ирина Фарион находится на грани жизни и смерти», — сообщила украинская интернет-газета.

По словам собеседника издания, ситуация остается критической.

Во Львове совершено покушение на Ирину Фарион

Ранее стало известно о нападении на экс-депутата Верховной Рады во Львове. Неизвестный выстрелил в общественницу и попал в висок.